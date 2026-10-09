望京韓食節人氣旺 韓大使逛攤品小吃

韓國駐華大使盧載憲品嘗美食節美食（中評社 王教仁攝） 中評社北京10月9日電（記者 王教仁）鼓聲穿過攤位，鐵板上的五花肉滋滋作響。9日傍晚，“金秋飄香，中韓共赴食光”K Food Festa在北京望京開幕，表演、試吃與文化體驗吸引不少市民駐足。韓國駐華大使盧載憲走進攤位品嘗小吃，並與在華韓國人、北京市民交談合影。



開幕式開始前，四物農樂的鼓點先響了起來。表演者身著傳統服飾，敲著長鼓和銅鑼從攤位間走過。兩旁觀眾讓出通道，抱著孩子的家長停下腳步，圍觀群眾一路追著鼓聲走近舞台。



跆拳道表演把氣氛推向高潮。國際和平跆拳道團的表演者輪番展示招式，助跑、起跳，騰空踢向木板。木板應聲斷開，人群中隨即傳出“哇”的驚呼，一名觀眾脫口而出“相當厲害”。舞台前擠滿觀眾，不少人將手機舉過頭頂，追拍表演者騰空的一刻。



表演過後，盧載憲與其他與會人士戴上白手套，共同切下打糕。儀式結束後，腳穿運動鞋的盧載憲在使館工作人員陪同下走進美食展區。他在攤位前停下品嘗小吃，遇到在華韓國人便駐足交談；北京市民上前打招呼、邀請合影，他也停下腳步，與大家面對鏡頭留下照片。



傍晚時分，攤位前已經排起長伍。煎五花肉的鐵板冒著熱氣，店員用夾子來回翻動肉塊，待表面漸漸上色，再把肉與泡菜一同裝進餐盒。食客端著剛出鍋的烤肉站在桌邊，下一批訂單又遞了進來。



煎五花肉攤位前，等候時間一度達到約半小時。幾名韓國留學生在攤位內幫忙，一名在華留學兩年半的學生告訴記者，他們並非門店員工，而是專程來參加為期三天的活動。訂單接連不斷，幾人忙到當晚還沒有顧上吃飯。



紅豆鯽魚餅攤位前，面糊被逐一倒入魚形模具，紅豆餡落在“魚肚”位置。兩名攤主分工配合，一人添面糊，一人放餡料。等待出爐的顧客站在攤位外，看著一排“小魚”在模具中慢慢成形。