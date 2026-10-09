中歐貿易投資磋商機制第二次例會聯合聲明

中評社北京10月9日電／2026年10月8－9日，中國商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員馬羅什·謝夫喬維奇在北京舉行中歐貿易投資磋商機制（以下簡稱機制）第二次例會。雙方進行了務實、富有成效的討論，並形成成果共識清單（見附件）。



雙方重申，作為關鍵貿易夥伴，在世貿組織規則框架下，妥善處理雙方分歧，致力於繼續穩定雙邊經貿關係，並使其更加平衡。雙方商定，將於2027年3月召開機制第三次例會，在此之前雙方將保持密切溝通，包括1月舉行部長級視頻會議。



附件



成果共識清單



貿易和投資平衡



1.雙方將繼續探討在世貿組織規則框架下，降低部分商品關稅的可能性。



2.雙方將繼續在貿易監測機制項下加強溝通合作，並進一步積極發揮對話機製作用，增進相互理解。



3.經密集磋商，雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車貿易達成諒解。



4.雙方憶及電動汽車反補貼案價格承諾指導文件，並將繼續電動汽車反補貼案企業價格承諾和復審相關程序。



5.雙方將繼續就醫療器械市場准入問題保持對話。歐方歡迎中方擴大進口歐盟醫療器械採取的措施，包括在第九屆進博會期間舉辦採購對接會。



6.中方將在風險評估基礎上，加快對符合條件的歐盟相關成員國的區域化原則認可工作。雙方同意就疫病管控的方法與技術開展交流，共同探索解除相關成員國藍舌病輸華限制的方法。



7.雙方同意繼續就計算機訂座系統開展技術交流。雙方同意就各自化妝品及藥品相關監管框架繼續開展後續磋商，以進一步解決現有及新出現的市場准入問題。



8.雙方同意就歐盟外國補貼條例（FSR）開展技術對話。



9.歐方澄清，歐盟對逆變器項目的融資指導文件不針對特定國家，雙方將就該問題進一步磋商。



10.雙方同意探討投資合作，促進彼此經濟發展，並討論開展面向未來的合作。

