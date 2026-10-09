賴清德雙十演說曝光　藍黨團批自我吹噓

中評社台北10月9日電／賴清德就職第三年，預計明天上午10點半將出席國慶大會隨後發表演說。據悉，演說內容將聚焦顧民生、強“國防”和貢獻國際三大要素。針對賴清德預計大談台灣經濟創下歷史紀錄，並宣示要將經濟成果轉化為民生福利，國民黨團書記長許宇甄表示，賴清德最擅長的就是把未來講得天花亂墜，卻將人民眼前的困境視而不見。



許宇甄指出，經濟成長是人民努力打拚的成果，不是賴清德的個人政績；人民要的是實實在在的生活改善，不是在雙十典禮上聽一場華而不實的自我吹噓演講。



她指出，台灣今年經濟成長亮眼，主要受惠於全球AI與半導體需求爆發，這是台灣企業長年投資、科技人才辛勤付出，以及廣大勞工共同創造的成果。賴清德卻急著把功勞往自己身上攬。當經濟成長率創新高，人民薪水卻追不上物價；當出口屢創紀錄，年輕人卻買不起房；當科技產業賺得盆滿缽滿，傳統產業卻仍在關稅、匯率與訂單流失的壓力下苦苦掙扎。這樣的經濟成長，究竟有多少真正進入人民口袋？



她批評，賴清德說要把經濟紅利轉化為民生福利，國民黨團提出普發現金每人兩萬元，就是最直接、最公平、最有感的方式，民進黨從上到下都在百般推託。一面宣傳“國家”經濟好得不得了，一面又說政府沒有錢還稅於民，這不是自相矛盾嗎？錯誤能源政策造成公營事業財務黑洞，人民承受電價與物價上漲壓力，政府卻還要拿全民共同創造的經濟成果填補政策失誤。賺錢時政府搶著邀功，花錢時人民被迫買單，這算什麼照顧民生？



許宇甄指出，“國慶”不是“總統”自我歌功頌德的舞台。賴清德不必再用漂亮數字粉飾人民的辛苦，更不必把尚未實現的承諾當成施政成績。真正值得驕傲的“國家”，不只是GDP不斷成長，而是每一個努力工作的人，都能分享到繁榮的果實。“國家”有錢了，人民卻沒有更幸福，這不是值得炫耀的政績，而是執政者必須面對的警訊。賴清德應該少一點口號、多一點行動；少一點邀功、多一點還利於民。