菲海警轉運“坐灘”船只傷員　中方全程管控

中國海警執法力量依法實施警示性水炮噴射。 中評社北京10月9日電／10月8日早上7時許，菲律賓海警4409船非法闖入中國南沙群島仁愛礁附近海域。中國海警船依法多次詢問航行目的，菲方均未回復，並持續實施侵闖。在喊話警告無效的情況下，中國海警依法採取警示性水炮噴射等方式，實施有效管控。



央視新聞報道，在受到中國海警力量現場有效管控後，該菲律賓海警船以救助非法“坐灘”中國南沙島礁仁愛礁的“馬德雷山”號船上受傷人員為由，企圖繼續非法衝闖仁愛礁附近海域。



出於人道主義考慮，中方第一時間同意菲方採用小艇過駁方式轉運傷員。過程中，中國海警執法力量全程操作合理合法、專業規範，現場多次詢問是否需要人道主義幫助，並提供領航保護等必要便利。



過駁過程中，菲多次以“燃料不足，無法施放小艇”“小艇故障”等理由，拖延遲滯所謂“救援行動”，菲海警4409號船企圖再次非法衝闖仁愛礁相關海域，導致過駁過程反復停滯。



中國海警力量現場援引菲武裝部隊發言人特立尼達9月30日關於“‘馬德雷山’號船物資充足”的表態，和近兩周內菲小艇20餘次頻繁活動情況予以有力反駁。4個多小時後，在中方全程管控下，菲小艇按要求順利完成人員過駁。



菲方反復拖延過駁行動，再次證明其並非真心開展人道主義救援，而是打著“人道主義”幌子夾帶私貨的又一次試探，菲方發布的有關言論罔顧事實、顛倒黑白，企圖混淆視聽。



過駁完成後，菲海警4409號船依舊無故長時間逗留中國南沙島礁仁愛礁、仙賓礁附近海域，絲毫沒有返回救治傷員的行動跡象。中國海警執法力量全程在相關海域，依法實施有效管控。



據了解，菲律賓多次承諾會拖走非法“坐灘”中國南沙島礁仁愛礁的“馬德雷山”號船只，但始終未履行承諾。船上人員長期在仁愛礁相關海域開展捕撈作業、丟棄垃圾，嚴重破壞海洋生態環境。中方出於人道主義考慮，多次提醒或提供必要幫助。但菲方“以怨報德”，多次煽宣炒作不實內容。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警在中國管轄海域繼續依法開展維權執法，堅決維護國家主權和海洋權益。