前外相岩屋毅透露曾向王毅提議重申中日聯合聲明

中評社香港10月9日電／日本前外相岩屋毅8日接受共同社採訪時透露，9月下旬在北京與中國外長王毅會談時，他曾提議為修復日中關係，“由兩國政府正式再次確認1972年的《日中聯合聲明》”。對於中方以“新型軍國主義”批評日本，他也提出忠告。



由於日本首相高市早苗的涉台國會答辯引發中方不滿，兩國政府間對話陷入停滯。岩屋以作為兩國經貿交流窗口的日本國際貿易促進協會會長身份訪華，分別與中國國務院副總理何立峰及王毅舉行了會談。



共同社報道，岩屋在與王毅的會談中表示，日本並未改變在台灣問題上的立場，撤回答辯“在政治上存在很高難度”。他提議再次確認兩國政府簽署的聯合聲明等四個政治文件。王毅則堅持要求撤回答辯，並主張應由日本的領導人解決這一問題。



何立峰則在會談中提及中日經濟關係的緊密性和互補性。岩屋表示，從他的發言中感受到了“從經濟角度來看，日中合作是必要的，應該繼續推進這一想法”。另一方面，中方的對日態度依然嚴厲，他分析稱，將此次會談的實現“解讀為將立即開啟政府間對話的信號稍顯牽強”。



岩屋稱在訪華前曾與外相茂木敏充會面，並與外務省保持密切聯繫。他表示：“希望此次訪華能成為給政府間對話創造契機和營造環境的一環。”