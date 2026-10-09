譚耀宗：五年規劃跨部統籌　理念轉變

全國港澳研究會顧問及香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗（中評社 黎人愷攝） 香港大學治理與政策學院創院院長黃勁豪（中評社 黎人愷攝） 中評社香港10月9日電（記者 黎人愷）2026年紫荊文化論壇9日在香港舉行。全國港澳研究會顧問譚耀宗在論壇的對談環節表示，過去香港的規劃都是各個司局各自規劃，但首份五年規劃是一項跨部門、跨政策司局、面向全港的發展規劃。這種變化體現了香港政府治理理念的轉變，也為香港未來發展提供了更全面的統籌。隨著北部都會區新住宅逐漸落成，尤其要注意交通、教育、醫療及時跟上，否則會給民生帶來不便。



本屆紫荊文化論壇的對談環節由香港特別行政區特首政策組副組長王春新主持，邀請了全國港澳研究會顧問及香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗、香港大學治理與政策學院創院院長黃勁豪，圍繞政策規劃與未來發展展開深度對話。



譚耀宗表示，香港首份五年規劃出台後，香港再出發大聯盟曾就市民對規劃的看法開展電話調查。調查結果顯示，大部分受訪市民支持制定五年規劃，認為規劃有助於推動香港發展。



譚耀宗說，過去香港政府並非沒有發展規劃，但相關規劃往往局限於個別政策司局，例如房屋、青年發展等領域，各自制定相應的政策藍圖。首份五年規劃則不同，它是一項跨部門、跨政策司局、面向全港的發展規劃。這種變化體現了香港政府治理理念的轉變，也為香港未來發展提供了更全面的統籌。



談及北部都會區的規劃，譚耀宗認為，北部都會區建設尤其需要重視基礎設施與人口導入之間的協調。即使新建住宅陸續落成，如果鐵路、道路等交通配套，以及學校、醫療和社區服務未能及時跟上，也可能給居民生活帶來不便。



黃勁豪表示，大灣區具有獨特的制度優勢。粵港澳三地實行不同的制度安排，各自擁有自身的優勢與特點。因此，推動大灣區融合發展，並不是要將不同制度簡單統一，而是在尊重各地制度特色的基礎上，打破妨礙要素流動和跨境合作的障礙。



黃勁豪建議，未來應進一步推動醫療服務、養老保障、住房安排及專業人才跨境就業等領域的合作，讓不同地區的居民和專業人士能夠更便利地享受相關服務、尋找就業機會。三地政府需要加強整體協調，減少制度和行政層面的障礙，推動政策銜接與機制對接。

