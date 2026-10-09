柯文哲退休金被扣光？陳佩琪曝民進黨兇殘討債

中評社台北10月9日電／“監察院”認定民眾黨創黨主席柯文哲違反《政治獻金法》，裁處罰鍰254萬元，並沒入5579萬元，由於柯文哲未在法定期限內完成繳納，“監察院”依法移送行政執行署台北分署強制執行。柯文哲太太陳佩琪日前數度在臉書揭露與執行署交鋒過程，她今（9）日再於新貼文中談及“家中近況”，表示網路一度因欠費而斷網、信用卡扣款被催繳，前陣子水電也差點被切掉；她痛批，民進黨之兇殘全世界絕無僅有，相信未來會寫進歷史。



風傳媒報道，依現行規定，執行署可依《行政執行法》查扣義務人的存款、薪資、退休金及其他可供執行財產，但仍須保留法定最低生活所需。陳佩琪先前曾在臉書透露，柯文哲帳戶僅剩6000元生活費，而分署人員曾表示，“未入帳”的才是退休金，不能扣押，但“已入帳”的退休金就是存款，可以執行扣押。她今則在新貼文中指出，執行署先前扣押了柯文哲出社會以來“現有”和“曾有”的收入，後者意指已經沒來自這地方的收入了，未料執行署還行文去要扣押，搞得對方莫名其妙。



陳佩琪砲轟，由此可知民進黨是如何用司法工具、窮盡全力打壓、整肅他們。她指出，執行署公文稱“退休金”不在扣押範圍，但卻玩文字遊戲，稱錢入帳就是存款，就可扣押，但誰的錢不是入帳就變存款的？入帳前的明細，執行署卻稱後面入帳是存款，“反正官字兩張口，隨他們去了。”她透露，有天家裡沒網路，才發現是因沒繳費用遭停用，但她早已把柯文哲自動扣繳細目都改用自己的存摺申請了，後面查才發現是扣繳和申請時間有落差，期間也沒來帳單就直接把網路停用了。



陳佩琪續指，還有AI費用是每個月用信用卡轉帳扣款，因現在身上沒有存摺，每月幾百元的使用費，搞到銀行催繳連連，還因此被收違約金。另外，陳佩琪也談及“被‘監察院’追繳錢”的理由，她指出，木可公司按規定開商業發票，但檢察官竟稱“柯文哲侵占柯文哲的政治獻金”，這樣不合邏輯的歪理，法官竟也判得下去；更離譜的是，“監察院”認定“木可”賣東西屬政治獻金，高興認定就成立，就要罰，就可追繳，除了沒入木可存摺，還持續追殺家中財產，也不管是否有一罪二罰的疑慮。



陳佩琪批評，前不久家裡差點連水電都要被切掉，反正民進黨除讓他們身無分文外， 還用公家的錢請一堆打手繼續折磨、凌虐，“這種兇殘政黨全世界應該絕無僅有，以後開國際記者會和出書，都會仔細寫入留成歷史。”文末，陳佩琪提到，今逢“國慶”連假首日，難得參選人和幕僚放柯文哲一天假，中午可以和兒子一起享用中飯，她自嘲道“執行署別緊張、目不轉睛地緊盯， 除鮭魚稍貴外，現在菜都挺便宜的， 豬排是兒子吃的，兒子說他自己會出錢。”