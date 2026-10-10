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直擊中國陸軍第76集團軍某旅開展綜合演練
http://www.CRNTT.com   2026-10-10 05:28:57
　　中評社北京10月10日電／央廣軍事報道，近日，中國陸軍第76集團軍某旅組織偵察分隊在野外開展綜合演練，錘煉官兵在複雜環境下的協同作戰能力。
 


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