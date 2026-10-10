資料圖：土耳其在“藍色國土”海軍技術展上展出的“國家航母”模型（來源：中國國防報） 中評社北京10月10日電／央廣軍事報道，土耳其海軍近期宣布，該國首艘自主設計建造的航空母艦“國家航母”（MUGEM）計劃於2027年9月下水。



那麼，土耳其大力推進國產航母建造有哪些考量？



技術性能



土耳其“國家航母”於2025年1月開工建造，預計2032年交付土耳其海軍，計劃採用滑躍起飛方式，配備滑躍甲板，艦體總長285米，甲板寬約72米，最多可容納2500人。



軍事觀察員王明志認為，土耳其“國家航母”的某些技術特點超越了傳統航母範疇。



王明志：首先，該艦達到中型航母水平。土耳其“國家航母”排水量6萬噸，飛行甲板面積和機庫甲板空間更大，艦用燃油、航空燃油、彈藥、航材及後勤補給物資儲備量更大，能夠有效延長遠洋部署周期，提升持續作戰能力。



其次，航空戰力採用艦載戰鬥機與艦載無人機混合模式，艦載機混合編組總搭載規模可達52架，進一步增強了航空戰力。



最後，進一步強化無人系統母艦功能。土耳其“國家航母”不僅搭載無人機，還將搭載無人艇和無人潛航器，突出分布式無人系統母艦和指揮節點的功能定位，可執行偵察、監視、電子戰、反水雷、火力打擊及反潛支援等多樣化任務，這使得土耳其“國家航母”超越了傳統航母的功能範疇。

