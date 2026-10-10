胡塞武裝與沙特持續對峙　爭奪三大核心目標

中評社北京10月10日電／央視新聞報道，近日，也門政府軍與胡塞武裝的交火進一步升級。胡塞武裝此輪行動已經基本實現對曼德海峽航運的牽制與掌控效果，在此背景下，雙方近期依舊維持高強度攻防對峙，究竟還在爭奪哪些核心目標？雙方各自又想實現什麼樣的目標？



交戰雙方爭奪對紅海沿岸地區的控制權



中國現代國際關係研究院中東研究所副所長 秦天：最近幾個月，也門戰局處在逐步升級的過程中。在這一過程中，胡塞武裝與也門反胡塞勢力，包括沙特，主要圍繞三個重點展開爭奪。第一，雙方都在爭奪也門西南部紅海沿岸這一重要地區的控制權。9月中旬，胡塞武裝通過南下閃電戰控制了這片地區，並加強對紅海及曼德海峽的控制。到了10月上旬，局面有所反轉，也門政府軍發動反攻，似乎奪回了一些紅海沿岸地區。未來，胡塞武裝和也門政府軍還會圍繞這一重要區域進行拉鋸戰和反復爭奪。



雙方還圍繞塔伊茲等戰略要地交火



中國現代國際關係研究院中東研究所副所長 秦天：第二，雙方也在爭奪其他戰略重鎮和戰略要地，主要有兩個。一個是南部重鎮塔伊茲。胡塞武裝正試圖圍困塔伊茲，甚至奪取塔伊茲。因為一旦奪取該重鎮，胡塞武裝下一步就有可能威脅到也門政府軍在也門南部事實上的大本營亞丁。另一個戰略重鎮是也門的馬里蔔地區，該地區蘊含也門石油資源，誰獲取該地區，誰就掌握也門的重要資源。目前，雙方在上述兩個戰略要地的爭奪態勢比較焦灼，但一旦出現重大突破或易手，就可能對戰局產生較大影響。

