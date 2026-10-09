25%支持者要共和黨候選人與特朗普“決裂”

中評社香港10月9日電／隨著11月美國期中選舉逼近，最近又一項最新民調投下震撼彈！美媒Politico揭露，在曾於2024年投票支持美國總統特朗普的選民中，竟然有高達四分之一（25%）的人認為，共和黨候選人應與特朗普保持距離，才能在即將到來的選舉中勝出。



中時網報道，這項由獨立民調機構PF Global 替《POLITICO》進行的最新調查（於10月3日至5日針對2001名美國成年人，抽樣誤差為±2.2%），凸顯出即便是共和黨最忠實的基層，也意識到特朗普已漸漸成為選情包袱。



面對持續居高不下的通膨、每加侖高達4美元的汽油價格、7%的高額房屋貸款利率、陷入泥淖的中東伊朗戰爭，以及與鄰國加拿大爆發的貿易關稅戰，共和黨候選人正面臨空前的政治壓力，紛紛尋求走出一條獨立於白宮之外的道路。



密西根州共和黨參議員候選人羅傑斯（Mike Rogers），即為最鮮明的例證。羅傑斯先前曾花數週時間捍衛特朗普的政策，如今卻正式公開呼籲結束對加拿大的“關稅戰”。



駐密西根州的共和黨政治顧問傑森·羅（Jason Roe）認為，“這對羅傑斯來說是高明的一步”。民調顯示，生活成本永遠是選民的首要議題，而汽油價格居高不下直接源於伊朗戰事，與加拿大的貿易戰更是重創密西根州經濟。



羅傑斯絕非孤例。佛州共和黨眾議員埃爾維拉·薩拉查（Maria Elvira Salazar）在白宮前拍攝競選廣告，公開抨擊特朗普政府嚴苛的移民打壓政策；角逐愛荷華州參議員席次的眾議員辛森（Ashley Hinson）則因柴油價格高漲，公開呼籲結束伊朗戰爭；而處境艱難的德州參議員提名人帕克斯頓（Ken Paxton），更連續4次被爆出在私下場合抱怨特朗普與黨中央拖累其選情。



一位不具名的共和黨參議員競選戰略專家坦言：“數據決定了一切。大家都看到高油價與通膨帶來的危機，在2026年選戰繼續扮演特朗普的盲從者是行不通的。想要在像密西根這樣的關鍵州生存，與他過度綁定無疑是政治毒藥。”



儘管如此，共和黨人並未與特朗普徹底決裂。鮮少有候選人敢直接對特朗普發動人身批判，許多人依然在競選活動和社群平台上，強調自己與特朗普的聯繫，以凝聚“讓美國再次偉大”（MAGA）的基本盤。



民調分析顯示，要求候選人與特朗普劃清界線的聲音，主要來自特朗普聯盟中的“非MAGA”陣營——即在2024年投票給特朗普、但不認同自己屬於其核心死忠基本盤的選民。



在面對經濟、貿易關稅、資料中心、移民及伊朗戰爭等具體議題時，“非MAGA”特朗普選民主張，候選人應與特朗普劃清界線的比例，是“MAGA”死忠選民的兩倍之多。然而，特朗普對MAGA基本盤仍擁有強大控制力，超過三分之二的MAGA選民堅持，候選人應在所有議題上與特朗普保持一致。



這種極化現象創造了一個極其棘手的政治困局：若果候選人與特朗普及其政策綁得太緊，就會失去中間選民與非MAGA共和黨人的支持；但如果切割過頭，又面臨基層MAGA選民流失、失去投票熱情的風險。



為在這條鋼索上求生，許多候選人採取高超的“打太極”策略——例如薩拉查大力讚揚特朗普本人，卻將政策失誤歸咎於其幕僚；或者在談論政策時完全避提特朗普名字。競選顧問傑森·羅指出，候選人須謹慎衡量切割政策帶來的後續效應，平衡“疏遠基本盤”與“吸引追求獨立性選民”之間的微妙關係。



白宮強硬回應打壓切割論



面對黨內參選人的切割潮，白宮極力淡化其影響。白宮一位匿名官員對“切割說”嗤之以鼻，認為這只是候選人應對選民關切議題的正常表現，“如果我是個想跟總統保持距離的候選人，我壓根不會出席這些造勢活動。但在競選期間談論民眾茶餘飯後關心的話題，本來就是必須做的。”



白宮發言人英格爾強調，特朗普政府在降低處方藥成本、減稅、鞏固邊境及創造就業上的政績，“沒有人能否定特朗普總統，透過 MAGA 運動打造了政治史上最堅實的聯盟。特朗普總統無疑是共和黨的領袖、最佳發言人與無可比擬的動員者，他將全力確保共和黨維持國會多數。”



特朗普本人近期則積極前往阿拉巴馬、阿拉斯加、愛荷華、內布拉斯加、俄亥俄及德州等深紅州份巡迴造勢，呼籲選民把這次期中選舉當作“他在選票上”一樣來投票，強調高物價是為了國安與伊朗交戰，所付出的必要代價。