德法又一聯合武器項目下馬

中評社北京10月10日電／繼數月前新一代戰機聯合研製項目告吹後，德國與法國合作的新一代坦克項目也下馬。法國三軍參謀長法比安·芒東8日宣布，德方已決定退出“地面主戰系統”項目。



據新華社引述國商業調頻電視台（BFMTV）報道，芒東當天在法國國民議會聽證會上披露這一消息。不過，他表示，德方退出“並不意味（項目）徹底失敗”，關於未來坦克的“基本原則已經確認”，“工作沒有白費”。



芒東說，就法方而言，仍有必要繼續保有重型作戰裝備，坦克火力仍然有用，必須繼續推進未來坦克的研製，包括配備更少的操作人員和採用人工智能技術。



德法兩國2017年啟動“地面主戰系統”項目，構建以坦克為核心的地面作戰系統，計劃2045年開始投入使用，替代法國的“勒克萊爾”式和德國“豹2”式主戰坦克。芒東說，“勒克萊爾”主戰坦克將從2038年起逐步退役。



BFMTV報道，雙方在這一項目中就兩國參與企業的任務分配、項目融資和技術選擇上存在分歧。項目下馬標誌著法德軍事合作再遭重大挫折。



今年6月，法德決定終止“未來空中作戰系統”合作項目。這個新一代戰機項目同樣始於2017年，西班牙之後加入，旨在取代法國“陣風”戰機和德國、西班牙等國裝備的“台風”戰機。因法德在主導權等方面存在嚴重分歧，項目進展不順，最終失敗。