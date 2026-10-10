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直擊東部戰區海軍直升機島嶼起降訓練現場
http://www.CRNTT.com   2026-10-10 05:12:42
　　中評社北京10月10日電／央視新聞客戶端消息，近日，東部戰區海軍某部組織直升機島嶼起降訓練，錘煉部隊在複雜環境中遂行多樣化任務的能力。

　　正午時分，數架戰機依次升空，向目標海域快速機動。海上風力強，島嶼周圍氣流紊亂，直升機抵達島嶼上空時出現明顯顛簸。飛行員迅速調整姿態，不斷觀察地形與風向，依靠目視觀察和機載設備邊搜索、邊判斷、邊修正，在極短窗口內完成下滑著陸。
 


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