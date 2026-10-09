中歐就經貿重要議題進行對等專業建設性討論

中評社北京10月9日電／據商務部網站：10月8－9日，商務部部長王文濤在北京與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇共同主持召開中歐貿易投資磋商機制第二次例會並發表聯合聲明。雙方立足“穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴”定位，共同盤點了首次會議以來機制項下貿易和投資平衡、出口管制、知識產權、世貿組織改革四個工作板塊磋商進展，並就中歐經貿重要議題進行了對等、專業、建設性的討論。



雙方同意繼續就市場准入問題保持溝通磋商，逐步推動解決醫療器械、農食產品、逆變器融資禁令等彼此關切，持續推動中歐貿易向上平衡。雙方同意進一步強化中歐出口管制對話機制，繼續加強政策溝通，推動解決雙方個案關切，研究出台便利化措施的可能性。雙方同意就歐盟外國補貼條例（FSR）開展技術對話，繼續就知識產權保護和世貿組織改革加強交流合作。雙方同意探討投資以及面向未來的合作。



王文濤就歐盟近期出台的經貿限制措施表達關切，重申中國不是歐盟問題的根源，而是解決問題的夥伴；敦促歐方與中方相向而行，在符合世貿組織規則和照顧彼此利益的前提下，通過對話磋商妥處摩擦分歧，探索合作新機遇、拓展新空間，為促進國際經濟增長和全球產供鏈安全穩定貢獻中歐力量。



謝夫喬維奇表示，中國是歐盟重要經貿夥伴，願與中方在歐中貿易投資磋商機制項下，加強溝通交流，通過對話磋商管控摩擦分歧，共同尋找建設性的解決方案，推動歐中經貿關係更加平衡穩定發展。



雙方均認為，第二次例會是中歐深化合作的新起點，責成工作團隊持續推進後續工作，推動相關成果共識盡早落地，為中歐貿易投資磋商機制第三次例會做好準備。