快評：觀察台灣九合一選舉不能輕忽派系因素

中評社快評/南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方在中評網發表專文，分析“派系在九合一選舉的凝合作用”。他說，台灣九合一地方選舉表面上是選舉策略、文宣包裝、議題炒作、掃街拜票、網軍交鋒等五花八門的活動在引導選舉走向，但在這些活動背後，更關鍵的主導因素可能是派系在選舉過程中所扮演的凝合作用，尤其是在非都會選區。這篇分析點出了觀察地方選舉時容易忽略的深層結構性問題。



丁仁方稱，國民黨與民進黨都有派系，但性質大不相同。國民黨的地方派系以紅派、黑派、林派、黃派、山派、海派等稱呼區分，本質上是上下主從連續對偶、以利益交換忠誠建構起的社會人情網路，關鍵運作條件是上方有充分利益持續提供、人情網路有效凝聚。這些派系形成於早年威權體制時期，國民黨刻意藉由地方政治與社會分歧扶植對立競爭的派系，演變至今在鄉鎮層級選舉仍有很大影響力，但到了縣市層級，許多縣市連當選一席“立委”所需票數都掌握不足，出現不等程度的萎縮。



相對來說，民進黨的派系形成跟早年黨內政治菁英對發展路線的爭議有關，之後因選舉動員需求，不同派系由上而下建立起各自的動員體系。與國民黨地方派系只侷限於各縣市、鄉鎮之內不同，民進黨中央與地方的派系是一貫的，新潮流、“正國會”、英系等從中央到地方黨部的重要黨職、公職選舉提名及政治職位安排，都高度競爭相互搶佔。最大差異在於，民進黨各派系所動員的支持者，對民進黨的認同大多數高於對派系的認同，所以即便派系菁英利益衝突激烈，最後多會妥協維繫合作。



以今年高雄市為例，國民黨市長參選人柯志恩先在鳳山舉辦造勢大會，由地方派系凝聚動員支持者到場，能否勝選關鍵在從派系凝聚動員到自發性參與，最後能否帶動更多一般選民投票支持。民進黨候選人賴瑞隆個人條件多方面不如柯志恩，但最後勝選關鍵在於黨內各派系是否達成利益分配協議，全力合作動員支持，尤其隸屬英系的現任市長陳其邁是否接受年底卸任後的職務安排。



觀察九合一選舉，若只盯著文宣、網軍、造勢場面的熱鬧，而輕忽派系在幕後的凝合作用，恐怕會錯判選情走向。派系操作雖不公開浮出檯面，卻是決定地方選舉勝負的關鍵密碼。

