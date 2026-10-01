美國宣佈制裁 　國際刑事法院說不會屈服

位於荷蘭海牙的國際刑事法院。（資料圖） 中評社北京10月10日電／美國國務卿魯比奧9日發表聲明稱，美方正在制裁國際刑事法院。



魯比奧在聲明中稱，“美國總統特朗普絕不允許國際刑事法院起訴美國人”，美方將禁止與該法院進行交易，“切斷其資源，並使其運作能力陷入癱瘓”。魯比奧還稱，美國不受國際刑事法院的管轄，美方“決心採取必要行動，徹底消除這一威脅。要麼國際刑事法院停止其威脅行徑，要麼我們將終結該法院”。



美國國務院新聞發言人辦公室當天發表聲明稱，截至目前，美國已對國際刑事法院17名相關人員實施制裁。



7月13日，美國國務院宣佈發起一項由多個政府部門參與的行動，以“系統性削弱國際刑事法院運作能力”，使其無法對美國軍人或政府官員採取行動，並防止其以其他方式“威脅美國主權”。魯比奧同日在社交媒體發表視頻聲明稱，國際刑事法院及其盟友正對美國發動一場戰爭，這場戰爭“動用法規、條約以及所謂‘國際法’的強制力”，危及美國“政治和法律體系的方方面面”。



近年來，美方以國際刑事法院調查美方人員以及對以色列總理和前防長髮出逮捕令為由，多次宣佈制裁國際刑事法院法官和檢察官。今年8月，美國宣佈對國際刑事法院院長、日本籍的赤根智子實施制裁。



針對美國財政部將國際刑事法院列入制裁名單，國際刑事法院表示，美方制裁旨在干擾法院工作，恐嚇法院的合作者，國際刑事法院不會屈服於美方的壓力。