馬文君爆台軍提前退伍賠償人數8年增20倍

藍委馬文君。（中評社資料圖） 中評社台北10月10日電／國民黨“立委”馬文君踢爆，截至今年6月底，“國軍”志願役編現比只有76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍不到八成。志願役軍士官不適服現役退伍的賠償人數，從2018年的40人增至2025年的846人，超過20倍。



馬文君在臉書表示，“立法院”預算中心資料指出，截至今年6月底，“國軍”志願役編現比只有76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍不到八成。而招募目標從1萬8906人下修到1萬4563人，達成率自然變好看。



她也披露，志願役編現比連續三年未達八成；志願役軍士官不適服現役退伍的賠償人數，從2018年的40人增至2025年的846人，超過20倍。人數雖較2024年下降，“國防部”必須回答：官兵為什麼寧願賠錢，也要提前離開？更重要的是，第一線的戰鬥部隊缺員，直接影響新式武器到位後的戰力形成！新式戰機、自走砲、飛彈、無人機陸續籌獲，操作與維修人員都要提前培訓。部隊缺人，誰來受訓、誰來操作？



馬文君表示，“國防部”除了要改善勤務負擔與人力配置外，更要落實待遇提升。“立法院”早已三讀修正《軍人待遇條例》，把志願役加給提高到每月3萬元，但“行政院”至今還在擋！改善勤務、提高待遇、留住人才都不落實，如何解決缺員？