美媒爆料：頂不住伊朗猛攻，美軍連夜撤入沙漠

美媒公布的布林營受損照片（圖源：CBS新聞） 中評社北京10月10日電／爆料！頂不住伊朗猛攻，美軍連夜撤入沙漠深處……



來源：環球時報新媒體



據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）10月7日報道，今年2月28日美國和以色列對伊朗發起軍事打擊以來，伊朗多次襲擊科威特境內美軍重要軍事基地布林營，導致美軍被迫放棄這處基地。



報道稱，布林營距離伊拉克邊境約40公里，二十多年來一直是美軍在中東地區的一處重要集結地。消息人士稱，戰事爆發前，駐扎在該基地約7000名美軍人員的大多數已按五角大樓“撤離易受襲陣地”計劃轉移至別處。戰事開始後，伊朗導彈和無人機迫使美軍人員躲進掩體。絕大部分人員撤走後，仍有100多名士兵留守。美軍人員擔心基地難以應對大規模傷亡事件，彈藥供應也存在問題。



新獲取的視頻和美軍人員證言顯示，伊朗打擊該基地使用了彈道導彈和無人機，還有美軍人員稱F-5戰鬥機也參與其中。



最終，美方留守人員決定撤離。這些人收拾行裝，將各類裝備裝上車輛，連夜向科威特沙漠深處撤離。CBS援引一名匿名美軍人員的話稱：“他們把我們打得很慘……我們不得不放棄這處基地。”布林營及其他前沿作戰基地沒有人員死於戰火，但有數人受傷，其中包括在沙漠中遭遇雷擊的兩名美軍士兵。



另據《紐約郵報》報道，美國國會研究服務部10月5日發布的報告顯示，自2月28日美國和以色列對伊朗發起軍事打擊以來，共有81架美軍飛機受損或被毀，其中包括12架F-15E戰鬥機、2架A-10“雷電”攻擊機、7架KC-135加油機、1架E-3“哨兵”預警機、1架MQ-4C大型無人偵察機、45架MQ-9“死神”無人機等。