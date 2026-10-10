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伊朗官員稱將採取任何行動維護國家利益
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2026-10-10 06:20:11
伊朗德黑蘭（資料圖）
中評社北京10月10日電／央視新聞報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴的高級顧問穆罕默德·穆赫貝爾10月8日在接受採訪時表示，伊朗方面將採取任何其認為必要的行動來維護自身利益。
當被問及以色列方面關於伊朗可能採取先發制人行動的猜測時，他表示伊朗的行動策略取決於對手的動向，伊方將根據敵方策略的變化做出必要的決定。
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