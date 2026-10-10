阿聯酋通報迪拜航空案　副駕駛策劃自殺襲擊

迪拜航空飛機事故動畫模型（視頻截圖） 中評社北京10月10日電／當地時間10月9日，阿聯酋聯邦總檢察長介紹迪拜航空FZ1073航班事件調查情況。



據央視新聞報道，經查，該航班一名29歲的阿曼籍副機長涉嫌事先策劃並實施一項具有恐怖主義目的的行動，企圖劫持客機實施自殺式襲擊，目標為以色列特拉維夫本·古里安國際機場旅客航站樓，意圖製造大規模人員傷亡。



嫌疑人早年受極端思想侵蝕 萌生劫機圖謀



調查顯示，嫌疑人的極端主義和恐怖主義傾向可追溯至2017年其澳大利亞求學時期。當時，他通過閱讀極端主義書籍、關注美化恐怖組織和自殺式襲擊的網絡內容，受到極端思想影響。叠加“9·11”恐襲事件影響，他逐步萌生劫持民航客機實施類似襲擊的想法。據其供述，這一想法後來與其選擇從事航空業有關。



嫌疑人供述稱，在澳大利亞墨爾本求學期間，他曾在當地清真寺結識相關機構負責人，該機構關聯穆斯林兄弟會相關組織。



嫌疑人職業履歷清晰 入職審查未暴露異常



據總檢察長介紹，嫌疑人職業生涯期間曾先後在多個國家的航空公司工作。2020至2024年任職於阿曼航空，2025年初入職摩洛哥皇家航空，2026年1月加入迪拜航空。



檢方同時對嫌疑人加入迪拜航空的招聘程序進行了調查。結果顯示，他符合公司規定的職業和安全審查要求，包括持有飛行執照、無犯罪記錄證明以及通過相關必要檢查。在招聘過程中，未發現能夠反映其極端思想傾向或實施恐怖主義計劃意圖的跡象。



嫌疑人曾為恐襲計劃進行周密籌備



根據調查，為實施其計劃，嫌疑人開展全方位籌備工作。思想層面，觀看煽動恐怖主義的相關材料；身體層面，在私人教練指導下進行拳擊訓練。



調查還發現，他曾兩次搭乘飛往特拉維夫的航班，借此熟悉航線和機場環境，為後續作案進行準備。2026年9月30日，在其第三次前往特拉維夫的航班上正式實施其計劃。



空中突發險情 機上眾人合力制服嫌疑人



案發當天，嫌疑人突然在駕駛艙持緊急救生斧襲擊機長，致其頭部受傷。機長抵抗並試圖求救。事發時，原定接替執飛返程航班的一名機長恰好在附近，察覺到駕駛艙艙門反復異常開啟和關閉，他使用密碼進入駕駛艙後，聯合乘務員和多名乘客制服嫌疑人，救出受傷機長。隨後，機組重新掌控客機控制權，緊急調整航向，並最終在沙特塔布克機場安全降落。



嫌疑人承認獨自策劃 檢方繼續排查共謀線索



嫌疑人在律師見證下向檢方詳細供述了其作案動機以及策劃、實施過程，並承認獨自策劃實施此次恐襲，聲稱無其他同夥。



檢方還聽取了涉案機長、返程航班機長及副駕駛、機組成員等人的證詞及法醫鑒定報告，同時持續核查相關證據、排查潛在同謀人員與關聯線索，同時進一步完善相關記錄和技術報告，後續將適時公布最新調查結果。