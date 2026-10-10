沖繩命案凸顯日本倚美惡果

2022年5月15日，在日本沖繩，人們在沖繩回歸日本本土50周年紀念儀式現場外抗議，要求削減沖繩美軍基地規模甚至將美軍基地全部撤出。（新華社資料圖片） 中評社北京10月10日電／日本沖繩縣議會9日就駐日美軍士兵涉嫌搶劫殺人案通過抗議決議和意見書，向美方提出抗議，並向日本政府提出交涉，要求採取有效措施防止類似案件發生，以及從根本上修訂日美地位協定。



據新華社報道，分析人士指出，日本長期依附美國，在雙邊關係中處於不平等地位，這起命案正是日本外交安保政策的惡果。此外，日本不斷強化在沖繩的軍事部署，令當地民眾承受新的安全風險。



命案再燃民憤



涉案美軍士兵為隸屬於美軍普天間基地的20歲海軍陸戰隊員德文·巴拉德。他涉嫌於3日凌晨在沖繩縣首府那霸市一家酒店殺害一位39歲的當地女性並搶走錢包等物品。



沖繩縣警方4日將其逮捕。據日本媒體援引警方消息報道，監控錄像中犯罪嫌疑人體貌特徵與巴拉德相符，但巴拉德面對警方訊問均回答“不知道”並否認犯罪。



針對這起案件，日本首相高市早苗4日表示“極為遺憾”，外務大臣茂木敏充和防衛大臣小泉進次郎同日分別召見美國駐日大使格拉斯和駐日美軍司令約斯特表達抗議。沖繩縣知事古謝玄太5日也召見駐沖繩美軍負責人和美國駐沖繩總領事提出抗議。



那霸市議會6日全票通過抗議決議和意見書，要求查清案件真相、向遺屬道歉並給予充分賠償，由日美兩國政府負責採取根本性措施防止悲劇重演。



面對日方抗議，駐沖繩美軍宣布7日中午至9日中午暫停日常勤務，並自9日起實施為期30天的夜間外出限制。美方還向被害者家屬表達哀悼，並表示會配合日方調查，但沒有道歉。



案件的發生和美方的態度令當地民眾極為憤怒。4日，上百人在那霸舉行抗議集會，有女性抗議者表示時刻擔心自己或女兒成為下一個受害者。沖繩民眾還通過社交媒體表達憤怒，“日本政府太軟弱”“日本政府被美國左右”“（日本）與‘殖民地’沒差別”等貼文頻頻出現。



沖繩噩夢不止



沖繩民眾的憤怒，與當地長期承受的戰爭創傷和基地負擔密切相關。