美國AI熱潮致舊金山陷入租房危機

2025年12月31日，無家可歸者在美國加利福尼亞州舊金山街頭避雨。（新華社資料圖片） 中評社北京10月10日電／美國人工智能（AI）行業的高額薪資推高加利福尼亞州舊金山市本就高企的房租。對市內低收入群體而言，他們的生存更加艱辛。



新華社援引英國《衛報》8日報道稱，舊金山是開放人工智能研究中心（OpenAI）等頭部企業的總部所在地，當地約三分之二居民租房居住。眼下市內一居室月租金均價高達4400美元，比去年大漲超過25%，幾乎是全美均價的三倍。高昂房租意味著即便年薪六位數的人士也會遭遇“找房難”。



雖然舊金山市對房租實施管控，但指望借AI熱潮發財的房東利用各種漏洞嘗試趕走老房客，進而漲房租或變賣房產。有統計顯示，與去年相比，今年全市房東“逐客令”飆漲44%。現階段，兩居室房租均價達6000美元，市中心四居室房租已超過1萬美元。



報道說，房東動用的招數之一是突漲房租，有些房客近幾個月面臨40%的租金上漲。有房東對出租房屋做豪華升級改造，以抬高租金。還有一些房東利用該市規定，“合理”驅逐房客，如故意不通知房租支付方式已更改等。另有房東拒絕解決蟲災、電器損壞等問題，或以高噪音翻修等侵擾房客，以期後者“自我驅逐”。



那些年齡較大、語言不通的房客尤其容易成為房東下手目標。甚至有房東用遣返非法移民威脅房客。



想要繼續留在舊金山，面臨被迫搬離的房客選擇不多。現年47歲的弗雷德里克·瓊斯20年前來到舊金山，因公寓升級改造被迫搬離原住所，轉而與別人合租一套三居室。還有幾家人共住一處房屋、四五人合住一間、10名移民勞工擠在一起的現象出現。



此外，不少餐飲、賓館等服務業員工原本就住在市區外，如今只能越住越遠。最近數月，有清潔工被迫栖身流浪人員收容所，甚至有人不得不住在車裡。



今年9月，舊金山市長丹尼爾·盧裡宣布“租金緊急事態”。為解決受AI熱潮驅動的房租高企問題，他提議提高遭驅逐房客的法律援助資金額度，並限制新近清空房屋的租金漲幅。然而，有批評人士認為這些舉措治標不治本。



就如何解決舊金山市嚴重失衡的住房問題，提倡更好住房條件的社會活動人士也難以達成一致。有人希望建造盡可能多的住房，也有人希望市政府承諾推出更多平價房。



有觀點認為，AI熱潮正把舊金山居民分成兩種人：能從AI熱潮中受益的和不能從中受益的。AI熱潮正加劇這座城市的貧富差距和社會經濟不平等。



提倡“住得好”的社會活動人士尚蒂·辛格說：“除非你特別有錢，否則所有人都在懸崖邊緣。”