日強化太空運輸能力　加速布局太空軍事力量

日本防衛省大樓門口處（視頻截圖） 中評社北京10月10日電／據日本方面9日消息，日本防衛省已敲定方針，將開展相關調研強化太空運輸能力，保障人造衛星情報收集活動穩定運行。



據央視新聞報道，日本防衛省認為，當前多國不斷推進太空軍事利用，太空在安全保障層面的戰略重要性持續上升。因此，日本計劃在本財年內，將航空自衛隊改編為“航空宇宙自衛隊”，加強利用人造衛星進行情報收集等活動。



此外，日方擔憂，一旦發生緊急事態，在軌人造衛星可能喪失功能，因此需要建立應急機制，依靠備用衛星快速恢復情報收集能力。為此，防衛省決定開展調查研究，強化太空運輸能力。



具體而言，防衛省近期將面向民間企業公開征集方案，重點研究短時間內製造衛星運載火箭、配套發射方式以及項目成本等課題，力爭在明年2月前後敲定合作企業。在此基礎上，防衛省還將結合調研成果，制定全新的“太空運輸構想”。



近年來，日本不斷加速利用人造衛星構建軍事偵察體系，意欲何為？又將對地區安全局勢帶來哪些影響呢？



日本防衛政務官若林洋平今年5月稱，日方低軌軍事偵察網絡“衛星星座”已於4月起開始運行。“衛星星座”被視為日本版的“星鏈”。此外，日本還在研發更前沿的戰術AI衛星，計劃2027到2029年間研製實驗機型，最快於2030財年進行太空在軌測試。



總台軍事觀察員魏東旭表示，日本在太空作戰的野心空前膨脹。目前，日本正在進行兩方面準備。



首先，構建起快速衛星發射體系，讓日本民間技術公司去研製低成本快速發射的小型運載火箭，這樣就可以在短時間內向低軌層面發射更多的通信衛星和偵察衛星，支持日本對外軍事擴張和海外的派兵行動。而且現在日本的導彈越打越遠，25式陸基反艦導彈的射程已經接近1000公里。未來改進型的巡航導彈，包括升級版本的高超音速導彈的打擊距離會進一步延伸，這就需要更多的衛星在廣闊的區域內進行目標的偵察獲取。



其次，日本更加強化在軌衛星的情報分析能力，也就是研製和發射AI衛星。AI衛星最大的優勢是在獲取情報之後，它可以自主進行情報的分析和篩選，只把高價值的目標和自衛隊作戰所需的最重要的情報傳輸給地面，以此支持日方作戰行動。



魏東旭說：“可以說，現在日本強化太空層面的軍事能力，就是要服務於其擴軍備戰的需求。日本不斷推動太空軍事化，不僅會挑起軍備競賽，而且也會刺激對外動武的野心，對地區和平與穩定會造成更多負面影響。”