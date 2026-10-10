普京與特朗普進行電話交談

2025年8月15日，美國總統特朗普（右）與俄羅斯總統普京在美國阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫－理查森聯合軍事基地舉行會晤後共同出席聯合記者會。（新華社資料圖片） 中評社北京10月10日電／俄羅斯總統普京9日晚通過總統官網發布聲明，稱當天在同美國總統特朗普通話中，確認俄將向美國和全球市場提供石油和石油產品。



據新華社報道，聲明說，俄美兩國元首9日進行電話交談，聚焦烏克蘭危機解決前景、伊朗局勢及俄美雙邊關係。



在談及全球能源局勢時，俄方確認將向美國和全球市場提供石油和石油產品。普京認為，此舉將對全球經濟產生積極影響。



聲明說，雙方還確認，俄美兩國元首將繼續保持聯繫，兩國相關部門也將繼續開展合作。



美國財政部外國資產控制辦公室9日發布公告稱，將在未來幾個月放鬆針對俄羅斯柴油貿易的制裁，以緩解美國內柴油供應緊張、平抑油價。同天，特朗普宣布，美俄領導人就俄向美國及全球市場提供柴油達成一致。



據悉，俄美兩國元首今年以來已多次通話，討論伊朗局勢和烏克蘭危機等問題，俄方曾稱兩國元首“談話坦誠且富有建設性”。



此外，據央視新聞消息，自美以對伊朗開戰以來，美國柴油價格上漲約70%，10月8日全國平均價格達到每加侖6.28美元。



