一次放行！皇崗口岸變遷縮影深港融合進程

新皇崗口岸內部長距離扶手梯，運行平穩而高效。（大公文匯報資料圖片） 中評社香港10月10日電／10月9日，深港兩地政府聯合發布公告，重建後的皇崗口岸將於10月12日正式開通運行。這座從1989年就扎根深圳河畔的全國首個客、貨運24小時通關陸路口岸，在歷經數年重建升級後，即將以全球單體規模最大陸路口岸的全新面貌對外開放。



據大公報報道，對往來深港的旅客而言，這意味著一場延續數十年的“通關記憶”就此翻頁，過去那種“證件刷兩次、行李過兩遍機”的日子，即將被“一次停靠、一次排隊”取代。正如皇崗海關工作人員所言，短期看是“通關更快了”，長期看是“格局優化了”。未來，皇崗口岸將成為大灣區人員交流、科技創新的重要門戶。



老口岸曾是擁堵代名詞



皇崗口岸的變遷，幾乎是深港融合進程的縮影。1985年破土動工，1989年12月開通貨檢，1991年8月旅檢啟用；隨後貨檢、旅檢相繼實現24小時通關，成為全國首個客貨運全天候通關的陸路口岸。三十餘年間，這座口岸承載過深港之間最密集的人流車流，也一度是排隊、擁堵的代名詞。



皇崗海關綜合業務處查驗二科科長李向志在此工作十五年。在他的記憶里，“兩地兩檢”時代，旅客從深圳側辦完內地海關和邊檢手續，出了聯檢樓還要坐接駁車跨過深圳河，到香港側的落馬洲管制站再排一次隊；跨境客車順利通關也要半小時。有一年香港跨年煙花匯演散場，大批旅客連夜返深，原本四五十分鐘的車程走了兩個多小時，前廣場直通巴站的旅客排了近百米，直到清晨四五點才陸續登車。



“那時候最愁的不是多累，而是心有餘而力不足，場地只有那麼大，設施老舊，車道狹窄。這些問題都不是靠增加人力、加班加點能夠解決的。”李向志告訴記者，即便硬件條件有限，老皇崗口岸依然是深港之間最可靠的樞紐。他至今記得去年香港大埔火災時，口岸第一時間開通應急綠色通道，所有援港物資24小時優先驗放，以“零延時”的速度把物資送到救援一線。



改變發生在2026年。7月8日，國務院批覆同意皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區自7月31日零時起啟用，依照香港特別行政區法律實施管轄。7月20日，《皇崗口岸港方口岸區條例》刊憲，為“一地兩檢”提供法律基礎。深港兩地首次在陸路口岸實現“合作查驗、一次放行”，旅客只需排一次隊，通過“四道門”一體化閘機，即可完成兩地出入境手續。