強震襲擊巴拿馬　餘震擔憂仍在持續

10月9日，在巴拿馬中部科克萊省地震災區佩諾諾梅，房屋在地震中倒塌。（新華社資料圖片） 中評社北京10月10日電／巴拿馬當地時間9日中午發生7級以上地震，此後數小時內又連續發生數十次地震。



據新華社報道，持續不斷的餘震給當地交通、供水、航空等帶來不同程度影響。巴拿馬官方通報說，目前未收到人員死亡或失蹤報告，但有部分人員受傷。巴拿馬政府已全面動員應對，首都巴拿馬城民眾情緒也從最初的慌亂逐漸轉為平穩，但對餘震的擔憂仍在持續。



據巴拿馬大學地球科學研究所測定，當地時間9日12時56分，巴拿馬發生7.2級地震，震源深度4公里，震中位於該國洛斯桑托斯省托諾西西北約39公里處。此後地震活動仍然頻繁，截至當地時間當天16時30分，已發生20餘次地震，其中15次震級超過5級、3次超過6級。



巴拿馬運河管理局表示，強震發生後運河運營仍保持正常，已啟動應急預案，並對相關設施展開檢查。



據巴拿馬官方通報，目前受災情況集中在該國中部地區。科克萊、洛斯桑托斯等省多處商業設施和教堂受損、住宅坍塌、道路基礎設施也受到影響，當地醫院進行了預防性疏散。科克萊省一所學校有15名學生受輕傷後被疏散。



新華社記者在巴拿馬城採訪時看到，強震發生後一度有大批民眾從建築物內撤離，聚集在街道和空曠地帶。一些公共場所已經關閉，市區部分道路出現嚴重擁堵。多名受訪者表示，從未經歷過如此強烈的地震，一些人在回憶地震發生時的情景時仍難掩激動情緒，甚至有人落淚。



隨著時間推移，街頭最初的慌亂已有所緩解。記者走訪看到，部分仍在營業的超市內，民眾有序選購食品和生活必需品。但持續發生的餘震讓許多人仍停留在戶外。一些居住在高層建築中的居民表示，暫時不敢返回住所，擔心再次發生強烈餘震。



巴拿馬政府當天啟動應急響應。總統穆利諾表示，已要求有關部門及時通報地震影響，並下令調動資源和援助力量幫助受影響民眾，要求各部門和有關機構立即開展處置和防範工作。他表示，整個政府已經動員起來，他本人也將參與受影響較嚴重地區的相關行動和協調工作。



地震對巴拿馬部分公共服務造成影響。國家供水和排水系統管理局表示，受地震引發的電力故障影響，全國多座淨水廠出現生產中斷或產能下降。巴拿馬城托庫門國際機場地震後啟動安全應急預案，暫停航空運行並臨時關閉，同時組織旅客進行預防性疏散。在對各項設施進行檢查後，目前機場已恢復航空運行。教育部當天宣布，全國學校下午停課，教育部行政機構同時暫停辦公。