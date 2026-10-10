新皇崗口岸後天開通　市民旅客點睇？

圖為測試者使用“三道閘”自助通道過關。（大公文匯報資料圖片） 中評社香港10月10日電／市民翹首以盼的新皇崗口岸即將開通。



據大公文匯報報道，香港特區政府保安局和深圳市人民政府口岸辦公室昨日（9日）發出聯合公告：經粵港兩地政府協商，皇崗口岸定於2026年10月12日上午6時30分正式開通運行，為旅客和客運車輛提供24小時通關服務。港深兩地並將於明日（10月11日）上午在深方口岸區舉行開通儀式。多名立法會議員表示，新皇崗口岸承載著促進粵港澳大灣區“硬聯通”“軟聯通”“心聯通”的重要使命，為兩地居民跨港深工作、就學及生活提供極大便利，進一步釋放港深兩地人才流動與產業協同潛力，為推動粵港澳大灣區高質量生活圈注入強勁動力、開創新業態。



進一步助港融入國家發展大局



新口岸開通帶來新機遇。立法會政制事務委員會主席陳勇說：“我們會全力協助特區政府向公眾解說新通關安排，讓廣大市民早日認識及適應，真正受惠於『一小時優質生活圈』的省時與便利。”他深信，新皇崗口岸開通將進一步深化香港與內地的互利合作，讓香港更積極地融入國家發展大局。



立法會議員林偉全表示，新口岸落實“一地兩檢”大幅提升通關智能化與處理能力，將有效縮短商務旅客及跨境物流的通關時間，這對降低企業營運時間成本、促進大灣區內人才與經濟要素流動，具有實質的經濟效益。



新口岸的使用亦具挑戰。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，口岸啟用初期各項系統與人員運作尚需磨合，建議司機及旅客需及早熟悉及了解通關程序，而特區政府亦應在管制站內張貼清晰指引，以及增派職員現場管理，有效疏導車流及人流。



立法會交通事務委員會委員姚銘關注口岸車流對北區一帶的潛在影響，認為目前往返口岸的交通配套不足，他建議特區政府盡快研究增設跨境直通巴士服務，期望配合用好東西兩鐵線路，做好全方位分流，真正發揮新口岸的樞紐功能。



市民旅客眼中的新皇崗口岸



為兩地青年互動創造條件

