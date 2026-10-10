特朗普設立委員會調查美聯儲理事庫克

6月29日在美國首都華盛頓拍攝的美國最高法院。（新華社資料圖片） 中評社北京10月10日電／美國白宮10月9日公布的信息顯示，美總統特朗普7日簽署備忘錄，成立一個委員會，調查有關美國聯邦儲備委員會理事莉薩·庫克涉嫌住房抵押貸款欺詐的指控，並就是否構成解除其職務的理由提出建議。



據新華社報道，根據該備忘錄，這一調查委員會由總統經濟政策助理、美國平等就業機會委員會主席和政府道德準則辦公室主任組成，將於11月5日在白宮舉行閉門聽證會，審議針對庫克的證據和指控，庫克本人須出席。



備忘錄規定了調查流程及相關程序安排，要求委員會盡早向總統提交書面報告。



庫克的代理律師在一份聲明中表示，庫克歡迎有機會恢復自己的名譽，但“我們嚴重懷疑這一聽證會是否合理且合法”。



2025年8月，特朗普以涉嫌住房抵押貸款欺詐為由宣布解除庫克職務。庫克否認有任何不當行為，隨後就解職決定提起訴訟。雙方先後在華盛頓特區聯邦地區法院和美國最高法院展開較量。



美國最高法院今年6月29日發布裁決，駁回聯邦政府要求在訴訟期間解除庫克職務的請求，令庫克得以留任美聯儲理事。不過，最高法院的裁決並未就該案所有問題給出清晰結論，特朗普政府繼續尋求解職庫克。

