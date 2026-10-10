彭麗媛視頻致辭聯合國女童和婦女教育獎儀式

彭麗媛向2026年聯合國教科文組織女童和婦女教育獎頒獎儀式發表視頻致辭（視頻截圖） 中評社北京10月10日電／當地時間10月9日，2026年聯合國教科文組織女童和婦女教育獎頒獎儀式在法國巴黎舉行。國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛向頒獎儀式發表視頻致辭。



據央視新聞報道，彭麗媛向來自摩洛哥和秘魯的獲獎機構致以熱烈祝賀。她表示，女童和婦女教育水平是衡量人類文明進步的重要標尺。近年來，在聯合國教科文組織大力倡導和國際社會共同努力下，全球女童和婦女教育事業取得令人欣喜的進展。



彭麗媛指出，中國一貫高度重視女童和婦女教育，積極同聯合國教科文組織及有關各方開展務實合作，惠及多國廣大女性。近年來，中國以人工智能技術賦能教育高質量發展，有力促進教育性別平等和婦女全面發展，為全球南方國家提供了可資借鑒的有益經驗。女童和婦女教育事業發展任重道遠。作為聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使，我呼籲國際社會攜手加強女性職業教育和培訓，大力發展面向女性的數智教育，使她們成為數智技術的使用者和受益者，為她們搭建人生出彩的階梯。



彭麗媛表示，發展女童和婦女教育事業，播種的是希望，培育的是夢想，收穫的是幸福。我願同各方一道努力，推動女童和婦女教育事業實現更大發展，為更多女性走向美好明天貢獻力量！



自2015年中國同聯合國教科文組織合作設立女童和婦女教育獎以來，該獎項持續發揮積極影響，得到國際社會廣泛關注和高度評價。