人民日報對話劉慈欣　和年輕人聊聊未來世界

9月29日，劉慈欣（中）在發布會訪談環節與嘉賓和現場觀眾交流。（新華社資料圖片） 中評社北京10月10日電／2006年，劉慈欣創作的長篇科幻小說《三體》在《科幻世界》首發連載。20年後回望，這部作品不僅閃耀世界舞台，也照見現實發展，人工智能（AI）、商業航天、星際探索等技術日新月異，文明的航行指向更遠的深空。未來已來，人類如何擁抱科學與幻想的新變體？



據人民日報報道，第三十七屆銀河獎日前在四川自貢頒發。活動期間，人民日報記者對話科幻作家劉慈欣，從科幻文學出發，暢想人類文明的未來航程。具體採訪內容如下：



嘗試創作和《三體》及以前作品不同的題材



問：怎麼看待《三體》發表20年以來，在國內外科幻文學領域的成就？



劉慈欣：《三體》是一部很幸運的作品，從國內到海外出版，全程由專業團隊操刀；恰逢新媒體的傳播風口，獲得廣泛曝光；還有一個“超自然”的幸運——當年雨果獎前五部候選提名作品中有一部棄權，《三體》最終替補入圍並成功獲獎。



當然，《三體》最大的幸運是時代。《三體》出版恰逢中國經濟高速發展的時期，人們把目光投向更遼闊的時空。中國科幻小說經過長時間沉寂之後逐漸復甦，人們渴望看到好作品。



當時世界科幻文學發生了很大變化，人們把目光從星空收回，開始更關注人本身，關注種族、性別以及技術對人的異化等。而依然仰望星空的《三體》，喚起了讀者對科幻黃金時代的強烈懷舊感。



問：最初創作《三體》時是什麼狀態？和現在相比有什麼變化？



劉慈欣：20年前，我在深山裡的辦公室用計算機敲出《三體》時，絕對想不到會收穫如此多的讀者。《三體》首先是大眾文學，首要目的是創作讓讀者震撼的故事。如果乘坐時間機器回到20年前，我會很猶豫，是否真要把一些黑暗的東西放進作品。它們本是吸引讀者的一種創作策略，但現在被解讀為表達某種真實的宇宙社會學規律。今天面對龐大的讀者群，我有一種“點著了火、自己又控制不住”的感覺。

