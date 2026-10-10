美國白宮迎來會說中文的美女發言人

白宮新任發言人凱蒂·扎卡利亞 X圖 中評社華盛頓10月9日電（記者 余東暉）美國總統特朗普9日任命其媒體平台的高級顧問凱蒂·扎卡利亞出任白宮新聞秘書兼發言人，接替最近辭職的卡羅琳·利維特。今年42歲的凱蒂·扎卡利亞從法學院畢業後，曾於2011年到2013年間在北京一家律師事務所工作過，會說簡單的中文。



凱蒂·扎卡利亞1984年3月出生於加利福尼亞州，畢業於佩珀代因大學和佩珀代因卡魯索法學院。作為美國保守派陣營的“名嘴”，她經常在福克斯新聞、Newsmax等媒體上發表評論。目前凱蒂擔任“真相社交”平台（特朗普媒體與科技集團）的高級傳播顧問。此前她曾短暫擔任國土安全部發言人及公共事務副助理部長幾個月，與時任部長諾姆關係密切。



與以往一樣，特朗普把白宮發言人的職務交給一位金發白人美女，一位他認為能忠實傳達他的意見的堅定擁躉。在“真相社交”平台宣布這項任命時，特朗普說，凱蒂曾參與他的競選活動，“在關鍵搖擺州提供支持，幫助我們七戰全勝。她始終如一地堅定支持我，從一開始就展現出忠誠與卓越的才能。她也是MAGA運動的忠實擁躉和積極成員！”



凱蒂·扎卡利亞在社交平台上回應這項任命並恭維其老闆：“是我畢生的榮幸。特朗普總統向美國證明了我們能夠再次偉大，並且他每一天都在努力實現這一偉大目標。他的自信令人倍感榮幸，他的領導力更是國家的福祉。接下來的工作是繼續為我們的國家取得堅實成果，並向美國人民傳達本屆政府每天所取得的重大成就。我期待與白宮新聞團隊以及全國各地的記者們攜手合作，將這些成果傳遞出去。”