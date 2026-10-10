俄烏遠程互襲不斷　俄數據中心遭襲

中評社北京10月10日電／央視新聞客戶端消息，連日來，俄羅斯對烏克蘭多地發動導彈和無人機襲擊，烏方則遠程打擊俄大型煉油廠等基礎設施，俄最大搜索引擎服務商數據中心也遭到無人機襲擊。



俄羅斯國防部9日通報說，3日至9日間，俄武裝部隊對烏克蘭發動了1次大規模打擊和7次集群打擊，打擊目標包括烏國防工業企業、後勤和通信中心、軍用機場、無人機生產和儲存點、燃料和裝備倉庫及烏軍臨時部署點等。打擊行動造成烏方數個港口設施遭到破壞並停止運行。



通報還稱，過去一周，俄軍打擊了用於向烏軍運送武器裝備、燃料和補給物資的14艘幹貨船和1艘油輪。



俄羅斯最大搜索引擎服務商央捷科斯公司9日發布消息說，該公司位於卡盧加州的數據中心部分基礎設施遭到無人機襲擊，多個模塊完全癱瘓。緊急救援人員和專家正在現場工作，暫無人員傷亡。該公司部分服務可能會出現間歇性中斷，目前正在評估損失。



烏克蘭武裝部隊總參謀部9日發布戰況信息稱，過去一天，前線地區發生211次戰鬥。烏軍在多個方向擊退俄軍進攻。烏空軍、導彈部隊和炮兵襲擊了俄方4個人員集結區、1處裝備集結區、2個無人機指揮所、2套火炮系統以及1個關鍵設施。



烏克蘭總統澤連斯基9日證實，烏方出動遠程無人機，對俄羅斯境內設施發起新一輪打擊，目標涵蓋鄂木斯克煉油廠、烏赫塔煉油廠及一處數據中心，此次行動是對俄方襲擊烏克蘭的對等回應。