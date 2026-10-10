【
大
中
小
】 【
打 印
】
澤連斯基對美俄達成柴油協議感到失望
http://www.CRNTT.com
2026-10-10 14:12:16
2月14日，在德國慕尼黑，烏克蘭總統澤連斯基在慕尼黑安全會議上發表講話後向觀眾致意。（新華社資料圖片）
中評社北京10月10日電／烏克蘭總統澤連斯基9日在接受採訪時，對美俄達成柴油協議表現出明顯失望，並稱自己有一種“被背叛”的感覺。
據央視新聞報道，特朗普當天多次被記者問及澤連斯基的批評，但他拒絕置評，僅表示他對與普京達成的協議感到滿意。
澤連斯基9日夜間發布聲明稱，美方的行為不是夥伴應有的做法，允許俄羅斯出口柴油是“強大夥伴作出的軟弱決定”。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
澤連斯基稱烏國產彈道導彈完成首次實戰
(2026-10-02 10:13:26)
澤連斯基稱與特朗普通話 商定紐約舉行會晤
(2026-09-21 08:46:16)
烏美元首近期會晤 美為何此時升級對俄制裁？
(2026-09-18 11:00:34)
打臉特朗普 俄烏持續互攻能源目標
(2026-09-16 14:32:29)
澤連斯基專機險遭無人機撞擊
(2026-09-10 16:01:19)
澤連斯基預計9月中下旬與特朗普會面
(2026-09-08 17:24:58)
與特朗普特使會談 澤連斯基披露詳情
(2026-09-07 08:41:42)
俄羅斯烏克蘭互相達成“三日停火”約定
(2026-09-06 08:50:45)
特朗普：普京澤連斯基願就烏克蘭危機採取行動
(2026-06-16 09:34:56)
胡逢瑛：中俄攜手突圍有助全球戰略穩定
(2026-05-28 00:17:21)