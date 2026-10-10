澤連斯基對美俄達成柴油協議感到失望

2月14日，在德國慕尼黑，烏克蘭總統澤連斯基在慕尼黑安全會議上發表講話後向觀眾致意。（新華社資料圖片） 中評社北京10月10日電／烏克蘭總統澤連斯基9日在接受採訪時，對美俄達成柴油協議表現出明顯失望，並稱自己有一種“被背叛”的感覺。



據央視新聞報道，特朗普當天多次被記者問及澤連斯基的批評，但他拒絕置評，僅表示他對與普京達成的協議感到滿意。



澤連斯基9日夜間發布聲明稱，美方的行為不是夥伴應有的做法，允許俄羅斯出口柴油是“強大夥伴作出的軟弱決定”。