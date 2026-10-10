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中國陸軍第75集團軍某旅開展飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-10-10 16:00:44
　　中評社北京10月10日電／解放軍報報道，秋日，中國陸軍第75集團軍某旅開展飛行訓練。

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