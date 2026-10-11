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直擊中國海軍航空兵某部組織多機型飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-10-11 06:47:58
　　中評社北京10月11日電／解放軍報客戶端消息，連日來，中國海軍航空兵某部組織多機型飛行訓練，來看組圖。
 


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