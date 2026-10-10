特朗普稱俄將對美供油　拒回應澤連斯基指責

9月22日，在位於紐約的聯合國總部，美國總統特朗普在第81屆聯合國大會一般性辯論上準備登台發言。（新華社資料圖片） 中評社北京10月10日電／當地時間10月9日下午，美國總統特朗普在與俄羅斯總統普京通話後，在白宮表示，雙方已就俄羅斯向美國及全球市場提供柴油達成一致，他為此感謝普京。現場有記者稱烏克蘭總統澤連斯基因此“批評美方‘軟弱’”，特朗普未正面回應。



據央視新聞網報道，按照特朗普稍早前在社交媒體上的說法，俄將立即向美國及全球市場提供超過30萬噸柴油，在11月份再提供50萬噸。此後俄方還將向市場提供100萬噸柴油。另外，俄方將根據其煉油廠狀況在短期交付300萬噸柴油。特朗普稱，再加上美國已“完全控制”霍爾木茲海峽，預計柴油價格將“創紀錄大幅和快速下降”。



普京也通過總統官網發布聲明，稱當天在同特朗普通話中，確認俄將向美國和全球市場提供石油和石油產品。



受地緣政治衝突加劇、季節性需求、出口限制等因素叠加影響，美國柴油零售均價9月創下歷史新高。隨著11月初美國中期選舉臨近，特朗普政府近期推動盟友在國際能源署協調下加快釋放1億桶戰略石油儲備，同時擬暫時允許染色柴油在交通領域的使用、推遲徵收相應消費稅等，以降低柴油消費負擔。