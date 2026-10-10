中日關係走向　王廣濤：APEC是觀察窗口

復旦大學日本研究中心副研究員王廣濤（受訪者供圖） 中評社香港10月10日電（記者 黎人愷）復旦大學日本研究中心副研究員王廣濤9日接受中評社記者採訪時表示，中方一貫要求日方撤回此前的涉台錯誤表態，這一立場具有明確的政治和原則依據。結合當前日本國內政治形勢，高市本人撤回錯誤言論的可能性不大。根據先例，日本前首相安倍晉三在釣魚島事件後參加2014年北京APEC峰會，並與中國領導人會晤，逐步打開中日關係僵局。目前距離深圳APEC峰會召開已為時不多，日方能否在此之前採取積極行動，將成重要觀察指標。



王廣濤現為復旦大學日本研究中心副研究員，是日本政治與外交、中日關係等領域的權威學者。



王廣濤表示，高市早苗上台以來，日本方面對中日關係的損害體現在多個層面。台灣問題是其中一個直接而突出的導火索，此外，歷史問題、軍事安全政策以及日本國內排外主義傾向等因素，也在不同程度上加劇了雙邊關係的惡化。王毅外長提出的台灣問題、歷史問題和對華認知問題，都是推動中日關係改善必須正視的重要議題。



王廣濤認為，從根本上看，日方能否形成客觀、理性的對華認知，具有基礎性意義。如果能夠以客觀、理性的態度認識中國，就不應在台灣問題上發表錯誤言論，也不應在歷史問題上採取帶有歷史修正主義傾向的政策和立場。因此，改善對華認知不僅是解決具體爭議的前提，也關係到日本能否從根本上調整對華政策。



王廣濤分析，日方是否撤回此前有關台灣問題的表態，是判斷中日關係能否恢復正常發展的重要標準。中日關係的改善需要多管齊下，其中，日方如何糾正涉台錯誤言論、重新回到中日四個政治文件確立的台灣問題共識上，尤為重要。中方一貫要求日方撤回此前的涉台錯誤表態，這一立場具有明確的政治和原則依據。



王廣濤說，從對日本國內政治形勢的觀察來看，日方原原本本地撤回此前涉台表態，恐怕面臨較大困難。但這並不意味著中方應當放棄相關要求。日本國內政治環境及輿論氛圍會影響高市早苗政府的決策空間，但中方仍有必要堅持原則立場，並以日方能否採取實質性糾正行動作為判斷雙邊關係走向的重要依據。



岩屋毅在接受日媒採訪時透露，在與王毅會談時說明，高市早苗在後續國會答辯中已表明日本政府立場沒有改變，並向王毅表示，要高市早苗撤回相關發言，“政治上的門檻非常高”，因此提議由中日兩國政府重新確認1972年“日中聯合聲明”的精神，以此作為“事實上的撤回”。不過，王毅仍態度強硬，並未接受這項方案。他表示，“採取模糊的方式並不好。中國有一句話，‘問題應該由製造問題的人來解決’”。

