高市早苗望中日關係穩定　學者批言行不一

復旦大學日本研究中心副研究員王廣濤（受訪者供圖） 中評社香港10月10日電（記者 黎人愷）復旦大學日本研究中心副研究員王廣濤9日接受中評社記者採訪時表示，高市早苗此前的涉台錯誤表態，實際上衝擊了中日四個政治文件所確立的中日關係政治基礎。中日關係若要再次實現正常化，實質上是要求日方回到以四個政治文件為基礎的關係框架之中。儘管高市早苗多次表示，希望與中國建立建設性、穩定的關係，但目前都沒有看到足夠積極的信號，也缺乏能夠體現建設性的實際行動。



王廣濤現為復旦大學日本研究中心副研究員，是日本政治與外交、中日關係等領域的權威學者。



中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅日前在北京會見日本國際貿易促進協會會長岩屋毅時指出，明年是中日邦交正常化55周年。當前的中日關係又一次面臨嚴峻局面，有待再次實現正常化。對日方而言，緊迫的是盡快糾正本國領導人在台灣問題上的錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確的態度，根本的是形成客觀理性的對華認知。



王廣濤認為，王毅外長提到中日關係有待再次實現正常化，並不意味著中日關係已經倒退至1972年中日邦交正常化之前的狀態。



王廣濤表示，理解王毅外長有關中日關係再次實現正常化的表態，關鍵在於把握中日關係的政治基礎。這裡所說的“再正常化”，並非重新實現1972年意義上的邦交正常化，而是指在中日四個政治文件確立的原則和共識基礎上，推動雙邊關係重新回到正常發展的軌道。中日四個政治文件分別是1972年《中日聯合聲明》、1978年《中日和平友好條約》、1998年《中日關於建立致力於和平與發展的友好合作夥伴關係的聯合宣言》以及2008年《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。



王廣濤說，高市早苗有關台灣問題的言論及其後續政策，實際上衝擊了這四個政治文件所確立的中日關係政治基礎。因此，中方強調中日關係需要再次實現正常化，實質上是要求日方回到以四個政治文件為基礎的關係框架之中。

