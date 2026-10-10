直播槍決　美國軍方在展示“殺傷力文化”？

美聯社網站10月9日相關報道截圖（圖片來源：央視新聞） 中評社北京10月10日電／五角大樓當地時間8日證實，將對2009年胡德堡槍擊案的槍手、前美國陸軍精神病醫生尼達爾•哈桑的槍決過程進行現場直播。



據央視新聞綜合報道，美國總統特朗普日前已經批准在12月3日由軍方行刑隊對哈桑執行槍決。這將是自1961年以來，美國首次執行軍事處決，更是自二戰以來美國軍隊首次執行公開槍決。



2009年11月5日，當時還是美軍精神科醫生的哈桑在得克薩斯州胡德堡軍事基地的海外派遣訓練中心，用手槍向毫無防備的軍人開火，造成13人死亡、32人受傷。在後來接受審判時，哈桑稱“他是為了阻止他們前往阿富汗殺害他的穆斯林同胞”，並稱自己是一名“倒戈”的士兵。



時隔80多年 美軍將重現槍決



連日來，美國軍隊將實施二戰以來首次槍決的新聞，成為國際輿論特別是美國媒體關注的焦點之一。各方都在分析美國政府的這一決定將產生怎樣的影響？



先来了解一下，為何美軍執行槍決本就是一件非同尋常的事情。美軍上一次執行槍決還是二戰期間，1945年1月31日，二等兵埃迪•斯洛維克因逃兵罪在法國被執行槍決。



根據美國“軍事網”（Military.com）的報道，當時的歐洲盟軍最高司令艾森豪威爾在審閱斯洛維克案時，德國軍隊已開始在阿登地區發起進攻。突出部戰役導致數千名美軍傷亡，逃兵人數也急劇上升。於是，艾森豪威爾於1944年12月23日確認對斯洛維克的槍決，指出有必要防止進一步的士兵出逃行為。



由此可見，二戰期間的美軍對犯罪士兵的槍決很大原因是為震懾當時的逃兵現象。實際上，二戰期間美國軍隊執行的大多數死刑都是絞刑。而美國上一個在軍事系統中被處絞刑的人，是列兵約翰•貝內特，1961年他因強姦一名女孩而被處決。



美國各界政府對死刑尺度不同



根據美聯社分析，在美國的軍事司法系統中，死刑判決本就少見，執行死刑則更為罕見。目前，包括哈桑在內的四名男子被關押在堪薩斯州萊文沃斯堡的死囚牢房。2008年，喬治•W•布什總統曾批准對陸軍下士羅納德•格雷的死刑執行，但該執行被一名法官暫緩，格雷至今仍被關押在萊文沃斯堡。