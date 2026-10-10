AI深度偽造技術擾亂美國中期選舉

中評社北京10月10日電／美國將於11月初舉行中期選舉。英國《金融時報》近日刊文稱，在中期選舉前夕，經過人工智能深度偽造技術篡改的攻擊性廣告為選舉增添了變數。



據央視新聞綜合報道，11月的中期選舉是在生成式人工智能普及時代，美國迎來的首場全國性重大選舉。在選前競選階段，多位政客的形象被對手團隊利用AI技術惡意篡改，有的候選人被塑造成凶神惡煞的蝙蝠俠反派“小丑”；有的被合成出接受昂貴醫美、身穿夏威夷滑水衫玩水上滑道等虛假畫面。



報道以得克薩斯州聯邦參議員選舉為例，共和黨候選人帕克斯頓競選團隊出資製作並投放了針對民主黨候選人塔拉利科的攻擊性競選廣告，利用AI深度偽造技術，把塔拉利科曾經說過的話重新拼接，合成為一段他實際上並沒有發表過的演講畫面。



報道援引美國衛斯理大學“衛斯理媒體項目”（Wesleyan Media Project）負責人埃麗卡・富蘭克林・福勒的話表示，“如今看到的AI政治廣告數量遠超以往任何時期。”



該項目在9月初發布的統計中指出，今年5月，有33條廣告使用了AI生成或增強畫面，總支出約為2000萬美元。到了9月初，使用這一技術的政治廣告達到164條，相關投入資金約8000萬美元，而這仍然低估了AI技術的實際應用程度。



《金融時報》的報道稱，該項目負責人福勒表示，這類廣告跨度很大，既有一眼就能看出的諷刺惡搞，也有深度偽造內容，比如讓候選人說出從未講過的話、做出從未做過的事。但是受眾不是總能分辨出畫面內容並非真實。



此外，該項目監測到的AI政治廣告中，近70%未標注任何使用AI技術的聲明。



報道援引美國共和黨戰略師埃裡克・威爾遜的話說，中期選舉競選活動中出現的大多數AI廣告，本質上還是“沿用多年的廣告類型”，也就是截取對手本人的言論進行攻擊。現在“只是利用新技術升級這套手法，直接合成出候選人親口說出那些話的畫面。”



報道稱，隨著競選活動的展開，是否使用AI技術也成了共和、民主兩黨博弈的新議題。利用AI深度偽造技術製作攻擊性廣告的多為共和黨陣營，而遭到攻擊的民主黨候選人，則將“不使用 AI”打造成自身的優勢。



與此同時，選民對AI虛假競選廣告的抵觸情緒持續攀升。美國政治顧問協會9月進行的民調的結果顯示，近75%的受訪者認為，政治廣告中使用AI生成圖像或視頻是不可接受的；超過90%受訪者擔心，深度偽造內容會改變其他人在11月選舉中的投票選擇。