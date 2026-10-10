俄美元首通話一個半小時　重點討論烏克蘭問題

中評社北京10月10日電／俄羅斯總統助理烏沙科夫9日晚在電話新聞發佈會上介紹，俄總統普京與美國總統特朗普當天通電話，重點討論烏克蘭危機的解決前景、伊朗局勢及俄美雙邊關係等問題。



新華社報道，烏沙科夫說，此次通話內容豐富、友好，持續了一個半小時。普京在通話中告訴特朗普，俄羅斯開展特別軍事行動的目標沒有改變。目前，俄軍已完全掌握戰場主動並充滿信心地向前推進，烏克蘭企圖通過打擊俄羅斯縱深來阻止俄軍攻勢的企圖不會得逞。



普京在通話中說，烏克蘭致力於升級和延長衝突並企圖破壞俄羅斯杜馬選舉，在主要投票日對莫斯科等俄城市以及投票站發動大規模無人機襲擊，破壞了立即恢復談判的可能性。普京強調，俄方仍致力於通過政治外交途徑實現長期持久和平。



烏沙科夫說，普京認為，在伊朗問題上的外交解決可能性尚未窮盡，與伊朗進行談判是可能而且必要的。他在通話中對特朗普表示，有關將伊朗高濃縮鈾運往俄羅斯的建議仍然有效。烏沙科夫說，特朗普對俄羅斯參與解決伊朗問題表示歡迎。



烏沙科夫介紹，普京與特朗普在通話中就準備開展大規模經濟合作進行了討論。普京9日晚通過總統官網發佈聲明，稱當天在同特朗普通話中，確認俄將向美國和全球市場提供石油和石油產品。



據塔斯社10日報道，俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯將提前解除對柴油出口的限制，最早于10月向美國和其他所有伙伴額外提供30萬噸柴油，11月份柴油出口量將進一步增至50萬噸，12月增至100萬噸。他表示，俄羅斯也將保障其國內市場的燃料供應。