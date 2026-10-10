2026年10月上旬國防部例行新聞發布

10月10日下午，國防部新聞發言人陳曦大校就近期涉軍問題發布消息。 中評社北京10月10日電／國防部網站報道，10月10日下午，國防部新聞發言人陳曦大校就近期涉軍問題發布消息。



陳曦：首先，我發布四條消息。



第一條消息



陳曦：10月中下旬，中國和巴基斯坦陸軍將在新疆庫爾勒地區舉行“喀喇昆侖－2026”陸軍聯合訓練，以高海拔地區聯合反恐清剿行動為課題，組織無人機操作、運動搜索目標射擊、遠距離狙擊等技能互訓，並開展聯合指揮和實兵行動演練。這是兩國首次陸軍聯合訓練，有助於雙方深化交流合作，提升共同應對恐怖主義威脅能力。



第二條消息



陳曦：10月13日，中國和老撾第五次邊境國防友好交流活動將在雲南省西雙版納傣族自治州猛臘縣、磨憨口岸舉行。此次活動旨在落實中老兩黨兩國最高領導人共識，增進雙方傳統友誼，深化兩軍邊防合作，共同維護邊境地區和平安寧。



第三條消息



陳曦：10月13日至15日，中國人民武裝警察部隊將在北京舉辦“長城－2026”反恐國際論壇，來自62個國家和國際組織的320餘名中外代表參加。本次論壇以“推進反恐務實合作，共同守護美好家園”為主題，設置“無人智能條件下恐怖活動趨勢與反恐能力建設”“海上恐怖活動防範與打擊”“重要目標反恐防襲”“邊境（界）反恐滲透”4個議題，有助於增進武警部隊與外國同類部隊友誼互信，深化雙多邊反恐務實合作，共同維護地區和平穩定。

