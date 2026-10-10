商務部解讀中歐貿易投資磋商機制例會成果

10月8日至9日，中國商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員馬羅什·謝夫喬維奇在北京共同主持召開中歐貿易投資磋商機制第二次例會。 中評社北京10月10日電／10月8日至9日，中國商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員馬羅什·謝夫喬維奇在北京共同主持召開中歐貿易投資磋商機制第二次例會。雙方圍繞貿易和投資平衡、出口管制、知識產權、世貿組織改革等議題開展對等、專業、建設性的會談，全面盤點了機制首次會議以來的磋商情況及各項進展，並形成了成果共識。商務部歐洲司負責人就相關成果進行解讀。



一、關於中歐經貿關係



首先，雙方重申穩定、平衡的中歐關鍵貿易伙伴定位，並確認將在世貿規則框架內，平衡處理經貿分歧和彼此關切，探討深化互利合作，推動中歐貿易向上平衡、向前發展。



第二，雙方一致認為，機制運行暢通、高效，第二次例會的成功召開是新起點，不是終點。雙方達成的成果共識，充分表明中歐有意願也有智慧通過對話協商管控和妥處分歧，有效避免了摩擦升級。



第三，雙方均認為，穩定健康的中歐經貿關係，不僅惠及中歐企業和民眾，符合雙方共同利益，也為全球經濟增長和產供鏈穩定注入確定性和正能量。



二、關於貿易和投資平衡



雙方秉持相互尊重、平等互利原則，開展了密集磋商，圍繞醫療器械、化妝品、藥品、逆變器、農食產品等議題，深入探討如何對等解決彼此關切，擴大雙向市場準入，推動中歐貿易動態平衡。



一是雙方同意發揮貿易監測機製作用，探討雙方在世貿組織規則框架下降低部分商品關稅可能性，並就歐盟外國補貼條例開展技術對話，為中歐貿易投資合作營造公平、透明、可預期的環境。雙方願在此前良好合作的基礎上，就醫療器械和農產品等領域的市場準入問題進行交流，並繼續就歐盟對逆變器項目融資指導文件、化妝品和藥品監管等問題保持溝通。



二是雙方以尊重事實、非歧視和符合世貿規則為基本原則，就電動汽車、混動汽車貿易進行了深入討論，避免了局面升級，有力維護了中國企業的實際出口利益和中歐混動汽車貿易的穩定發展。



同時，雙方回顧此前達成的電動汽車反補貼案價格承諾通用指導文件，歐方將積極推進電動汽車案企業價格承諾和復審相關程序。



三是雙方積極展望了未來合作，認為中歐在新能源、人工智能、服務貿易、數字經濟、綠色低碳等領域合作潛力巨大，可進一步挖掘新機遇，拓展新空間。雙方同意探討雙向投資合作，中方一如既往歡迎歐盟企業來華投資興業，並不斷完善營商環境，同時期待歐方為中國企業營造公平、透明、可預期的營商環境，切實維護中國企業合法權益，增進中國企業在歐投資經營信心和預期。

