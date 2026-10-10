被指坦承柯志恩落後兩位數　王金平：假消息

中評社台北10月10日電／日前有媒體人透露藍營選情亮紅燈，且“老王”坦承國民黨高雄市長參選人柯志恩落後綠營10個百分點以上，引發軒然大波，眾人臆測“老王”是否是前“立法院長”王金平？對此，王金平10日出席國民黨在高雄果貿社區舉辦的雙十升旗典禮，駁斥相關說法，強調是子虛烏有的假消息。



資深媒體人單厚之與記者戴祺修日前在電台直播節目，開播前“忘了關麥克風”，雙方3分鐘私下談話意外流出，內容提及藍營各縣市選情亮紅燈，戴祺修轉述，“老王”私下承認，高雄選情柯志恩已經落後賴瑞隆10個百分點以上。“老王”身分引發各界聯想，由於王金平擔任柯志恩競總主委，他因而被捲入風波。



中時新聞網報道，“老王”風波延燒多日，王金平10日首度公開露面，出席國民黨在高雄左營果貿社區舉辦的雙十升旗典禮，面對媒體問及是否是傳聞中的“老王”？王金平打破沉默怒斥是“子虛烏有的事”，更強調“年輕人不要做假消息，要做假消息，就要自負因果”。



柯志恩也針對此事再度回應，她表示，王金平在得知新聞消息後，第一時間跟她聯繫，強調絕對不會說這種話，而且也不是事實，王金平當下非常生氣，認為自己沒有說過的話，怎麼可以被媒體人亂講，他對此非常憤怒。



柯志恩指出，相關事件已經多次澄清，但是仍然有很多人利用這個事情不斷地外傳、不斷地外擴，她必須堅定強調，“這就是假消息，王院長已經澄清”。呼籲媒體勿以訛傳訛，讓不實訊息持續擴散。