賴談團結　白營：把台灣搞得四分五裂的正是你

中評社台北10月10日電／賴清德10日在雙十大會致詞，強調經濟成長與團結，“立法院長”韓國瑜則提醒，台灣民主不能被世界認為是“假民主、真獨裁”。對此，民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍批評，賴清德不應收割人民努力的經濟成果，更應正視民生困境；黨團幹事長洪毓祥則肯定韓國瑜致詞，呼籲執政者尊重“國會”監督與“憲政”制度。



陳清龍表示，賴清德在演說中大談經濟成長，但這些成績都是百工百業及人民辛苦打拚的成果，不需要“總統”出來收割。何況經濟成長果實集中在AI及半導體產業，傳統產業苦哈哈，薪資追不上物價，多數上班族根本無感，人民要的是實質改善生活，而非空話“治國”。



陳清龍指出，賴清德宣稱“政黨可以競爭，意見可以不同，但我們立足的台灣，不應因此被分割”，然而過去兩年多來，從帶頭發動大罷免，到拒絕公布“立法院”三讀通過的法律，將台灣搞得四分五裂的，不正是賴清德及民進黨政府？



陳清龍強調，韓國瑜苦口婆心提醒，台灣民主絕不能被世界認為是“假民主、真獨裁”，希望賴清德放下政黨成見，虛心聆聽這番逆耳忠言，尊重“國會”及民主監督制衡。



洪毓祥則肯定韓國瑜的致詞，強調民主不只是選舉投票，更重要的是掌權者能否接受監督、尊重不同聲音及遵守“憲政”制度。真正有自信的民主，不會害怕“國會”監督，更不會把不同意見都當成敵人。



洪毓祥表示，“國慶”不是歌功頌德的場合，而是提醒所有掌權者，權力來自人民，也必須受到人民與制度的制衡。