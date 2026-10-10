韓國瑜大談朝野對立　藍委讚聲一片

中評社台北10月10日電／“立法院長”、雙十籌備會主委韓國瑜今天在雙十大會致詞時，談及台灣民主面臨的挑戰，並點出“行政院長”不副署“立法院”三讀通過法案的“憲政”爭議，呼籲賴清德、“行政院長”卓榮泰坐下來協商，化解行政、立法兩院對立。國民黨“立委”洪孟楷隨後發文表示，韓國瑜提出當前重要的“憲政”問題，值得執政者深思；同黨“立委”王鴻薇也指出，朝野衝突若無法解決，將不利於“國家”團結。



洪孟楷在臉書發文指出，每年雙十，“總統”演說都是全民關注的焦點，不只是施政成果報告，更應是“國家元首”展現格局、凝聚共識及指引“國家”方向的重要時刻。他認為，賴清德今天的談話較像“行政院長”的施政總報告，對當前迫切的“憲政”爭議卻欠缺具體回應。



他表示，賴清德談到台灣要成為“山巔之城”，內容本身沒有問題，但對於以“城”而非“國”形容“國家”願景提出疑問，並表示若相同說法出自在野黨口中，可能就會遭到政治攻擊。



洪孟楷表示，“立法院”是人民授權、行使立法權的最高民意機關，當“國會”三讀通過的法律遭“行政院”不副署，甚至一再發生，問題已不只是朝野對立，更涉及權力分立及“憲政”秩序能否正常運作。民主的真諦是尊重制度，而不是只有符合執政者意志的決定才算民主，“總統”也應有超越政黨、調和院際爭議的高度與責任，正面回應如何化解僵局、讓“憲政”體制回到正軌。



王鴻薇則表示，韓國瑜今天的致詞涵蓋範圍相當廣泛，包括台灣如何維持良好的兩岸關係及台美關係。若從台灣政局來看，目前朝野對立，尤其“行政院”與“立法院”的衝突始終無法解決，因此韓國瑜才呼籲並建議賴清德、卓榮泰盡快處理對立與分歧，才有助於團結“國家”、繼續向前。