洪秀柱雙十發文：遠離戰火　邁向國家統一

中評社台北10月10日電／前國民黨主席洪秀柱今天在臉書發文表示，慶祝“中華民國國慶”，應記得建國歷史與共和理想。她強調，兩岸同屬一中，都是中華民族的一分子，呼籲恢復對話、擴大交流、累積互信，讓台海遠離戰火，邁向國家統一。



洪秀柱表示，1911年10月10日武昌起義揭開辛亥革命新局，隔年元旦中華民國正式成立，革命先烈推動中國告別帝制、開啟民主共和道路，這段歷史意義值得兩岸人民共同認識與珍惜。



她指出，1949年12月7日國民政府遷設台北，至今已77年。回顧兩岸分治初期，從古寧頭戰役、金門砲戰，到台海各場海戰與空戰，雙方經歷流血戰爭與漫長對峙。當年的“中華民國”政府堅守代表中國的正統立場，“國軍”官兵守土衛民，許多家庭承受生離死別，這些犧牲都應被記得，也應理解當時那一代人的信念與處境。



她表示，幾十年來，兩岸各自走過不同的發展道路，面對今日國際現實，更需要包容過去、遠眺未來，把兩岸人民的安危與民族前途放在心上。兩岸政治制度與生活經驗有所差異，需要耐心溝通，歷史傷痕則需要善意化解，讓後代走出上一代的戰爭陰影，開創和平相處、共同發展的道路。



洪秀柱並表示，雙十承載的共和理想，仍是兩岸可以共同思考的課題，包括如何讓人民有尊嚴、生活有保障，以及如何對人民負責、讓民族在世界上自立自強。她並以國父孫中山提出的民族、民權、民生為例，認為至今仍有值得共同努力的方向。



兩岸中國人應記取近代中國飽受外辱的教訓，理解團結的可貴，面對外來侵略、脅迫及挑動兩岸衝突的力量，應共同守護民族尊嚴、維護家園安全，掌握自己的前途。



她最後表示，從恢復對話、擴大交流，到累積互信、共謀發展，每一步都值得努力。讓年輕人有希望、百姓過好日子，讓台海遠離戰火、邁向國家統一，才對得起革命先烈與下一代。她也祝福“中華民國”及兩岸同胞，期盼兩岸承接共和理想、攜手抵禦外辱，共同走向中華民族的和平與復興。