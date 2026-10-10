沈伯洋選前不辭立委　陳揮文：不願破釜沉舟

中評社台北10月10日電／年底的台北市長選戰，對於是否會比照台北市長蔣萬安在4年前選市長時先辭去“立委”，民進黨參選人沈伯洋日前表示，“我從一開始就講了，我不會辭‘立委′。媒體人陳揮文對此質疑，沈伯洋是不願破釜沉舟、背水一戰。



陳揮文9日深夜在臉書發文提出6點觀察。



第一，2022年蔣萬安辭“立委”、拚台北市長，當時是“三腳督”，辭的是區域“立委”，依照選罷法規定，任期逾一年，必須補選，才有後來的王鴻薇大戰吳怡農。



第二，2024年沈伯洋初入政壇，“榮膺”民進黨不分區“立委”第二名，排名在游錫堃、柯建銘之前，請問沈伯洋，這是“抄捷徑”？還是“繞遠路”？



第三，不分區“立委”席次是依照政黨票分配，不分區“立委”請辭不需補選，依序遞補即可。所謂的“民意付託”是指政黨，而非三十四名不分區“立委”的任何一人。



第四，蔣萬安、沈伯洋在《TVBS》民調相差僅8個百分點，幾乎是在誤差範圍之內，“洋流”從落後28個百分點一路狂追，沈伯洋卻不願破釜沉舟、背水一戰？



第五，並非針對沈伯洋，因為藍綠“立委”參選縣市長的，無論區域或不分區，都應該請辭。



第六，台北市長花落誰家？台北市民共同投票決定。如果沈伯洋2026逆轉勝，說不定，沈伯洋功在2028。