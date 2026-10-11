沙土巴決定落實共同防禦　專家解析

中評社北京10月11日電／央廣軍事報道，連日來，也門戰事持續升級並外溢至沙特。10月5日，沙特、巴基斯坦和土耳其三國宣布立即履行集體防衛承諾，同意向沙特部署軍事力量。沙土巴三國此舉是否將進一步推高地區衝突風險？



落實共同防禦



沙特、巴基斯坦和土耳其此前簽署的《麥加共同防務協議》規定，對三國中任何一國的武裝攻擊將被視為對三國全體的攻擊。軍事觀察員牛新春認為，沙土巴決定落實共同防禦，向沙特部署軍力這一舉措，實際軍事意義有限。



牛新春：自8月7日《麥加共同防務協議》簽署以來，從沙土巴三方的防務合作情況看，這次可能不會採取太多實質性舉措。此前，土耳其、巴基斯坦與沙特都有一些防務層面的協作：巴基斯坦在沙特駐有8000名軍人，部署一個戰鬥機中隊；土耳其在沙特也有駐軍，但規模很小，主要向沙特提供技術支持。目前為止，沒有消息顯示，在過去一個多月的戰爭中，巴基斯坦駐沙特的陸軍和空軍戰鬥機中隊參與作戰。儘管土耳其、巴基斯坦宣布介入，但並未公布介入的兵力規模、行動方式等關鍵細節。因此，這次部署更多是政治與外交層面的表態。



參戰概率



牛新春進一步指出，目前，也門胡塞武裝並未對土耳其和巴基斯坦本土安全構成直接威脅，因此，土耳其和巴基斯坦兩國不會直接下場參戰。



牛新春：未來沙土巴或將繼續開展軍事、技術和裝備領域的合作，但土耳其和巴基斯坦兩國不會直接參與對也門胡塞武裝的打擊，更不會深入也門胡塞武裝控制的地區作戰。原因在於也門胡塞武裝並未對巴基斯坦、土耳其構成直接威脅，其現階段並未封鎖曼德海峽。更重要的是，也門胡塞武裝背後有伊朗支持，如果土耳其和巴基斯坦兩國打擊胡塞武裝，就是間接打擊伊朗。土耳其和巴基斯坦兩國與伊朗關係都不錯，長期在美國和伊朗之間斡旋，美國還經常批評土耳其和巴基斯坦兩國太靠近伊朗。因此，土耳其和巴基斯坦兩國對胡塞武裝的直接影響非常有限。

