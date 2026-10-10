俄美元首通電話　特朗普：這是筆大交易

中評社北京10月10日電／俄羅斯總統普京9日晚通過總統官網發布聲明，稱當天在同美國總統特朗普通話中，確認俄將向美國和全球市場提供石油和石油產品。



新華社報道，聲明說，俄美兩國元首9日進行電話交談，聚焦烏克蘭危機解決前景、伊朗局勢及俄美雙邊關係。



在談及全球能源局勢時，俄方確認將向美國和全球市場提供石油和石油產品。普京認為，此舉將對全球經濟產生積極影響。



聲明說，雙方還確認，俄美兩國元首將繼續保持聯繫，兩國相關部門也將繼續開展合作。



美國財政部外國資產控制辦公室9日發布公告稱，將在未來幾個月放鬆針對俄羅斯柴油貿易的制裁，以緩解美國內柴油供應緊張、平抑油價。



根據公告，外國資產控制辦公室當天發布許可，授權與俄柴油相關的銷售、交付、卸貨或進口。這一授權將持續至美東時間2027年4月7日零時。



特朗普：這是筆大交易



當天下午，特朗普在社交媒體上宣布，他剛與普京完成相關討論，雙方同意俄立即向美及全球市場提供超過30萬噸柴油，在11月份再提供50萬噸。此後，俄方還將向市場提供100萬噸柴油。另外，俄方將根據其煉油廠狀況在短期內交付300萬噸柴油。



特朗普稱，憑借美國“完全控制”霍爾木茲海峽，上述俄能源相關消息公布後，柴油價格將“創紀錄大幅和快速下降”。他9日在白宮對記者說，與俄羅斯的石油協議“是筆大交易”，大量柴油將進入美國，“這正是我們想要的”。



俄羅斯總統特別代表德米特里耶夫同日在社交媒體回應說，俄美在能源和經濟上的合作將繼續，並讓全球市場和世界受益。

